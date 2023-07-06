Тиафо вышел в третий круг Уимблдона, Фритц выбыл

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Американец Фрэнсис Тиафо обыграл швейцарца Доминика Штрикера во втором круге Уимблдона — 7:6 (13:11), 6:4, 6:2.

В следующем матче 10-й «сеянный» на турнире «Большого шлема» встретится с победителем встречи Илья Ивашко (Белоруссия) — Григор Димитров (Болгария, 21).

Американец Тэйлор Фритц проиграл шведу Микаэлю Имеру — 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 2:6.

Имер в следующем матче сыграет с Даниэлем Элахи Галаном (Колумбия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Доминик Штрикер (Швейцария, Q) — 7:6 (13:11), 6:4, 6:2

Микаэль Имер (Швеция) — Тэйлор Фритц (США, 9) — 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:2