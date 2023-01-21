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Сегодня, 10:24

Американец Вольф вышел в 1/8 финала Australian Open

Руслан Минаев
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Американец Джеффри Джон Вольф обыграл соотечественника Майкла Ммо в третьем круге Australian Open-2023 — 6:4, 6:1, 6:2.

Следующим соперником Вольфа станет победитель матча Алексей Попырин (Австралия) — Бен Шелтон (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Джеффри Джон Вольф (США) — Майкл Ммо (США, LL) — 6:4, 6:1, 6:2

Теннис
Australian Open
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