Американец Вольф вышел в 1/8 финала Australian Open
Американец Джеффри Джон Вольф обыграл соотечественника Майкла Ммо в третьем круге Australian Open-2023 — 6:4, 6:1, 6:2.
Следующим соперником Вольфа станет победитель матча Алексей Попырин (Австралия) — Бен Шелтон (США).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Джеффри Джон Вольф (США) — Майкл Ммо (США, LL) — 6:4, 6:1, 6:2
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