Анисимова вышла в третий круг Уимблдон

Шестая ракетка мира Аманда Анисимова обыграла соотечественницу Софию Кенин во втором круге Уимблдона — 6:2, 4:6, 7:6 (10:3).

Встреча продлилась 2 часа 5 минут.

Анисимова 20 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету ее соперницы, занимающей 105-е место в рейтинге WTA, ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем круге турнира «Большого шлема» в Лондоне 24-летняя Анисимова встретится с еще одной соотечественицей Мэдисон Киз.