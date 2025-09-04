Анисимова переиграла Свентек и вышла в полуфинал US Open

Американская теннисистка Аманда Анисимова переиграла польку Игу Свентек в четвертьфинале турнира US Open — 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 38 минут. 24-летняя американка подала 3 раза навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта (из 3).

В полуфинале Анисимова сыграет с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Наоми Осака (Япония).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Аманда Анисимова (США, 8) — Ига Свентек (Польша, 2) — 6:4, 6:3