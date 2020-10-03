Альтмайер, пробившийся на Roland Garros через квалификацию, выбил с турнира 8-ю ракетку мира
14:47
Немец Даниэль Альтмайер обыграл итальянца Маттео Берреттини в матче третьего круга Roland Garros.
Альтмайер, занимающий 186-е место в рейтинге ATP и пробившийся на турнир через квалификацию, победил и 8-ю ракетку мира. В четвертом круге немец встретится с победителем пары Роберто Баутиста-Агут — Пабло Карреньо-Буста.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Даниэль Альтмайер (Германия, Q) — Маттео Берреттини (Италия, 7) — 6:2, 7:6 (7:5), 6:4