Альтмайер, пробившийся на Roland Garros через квалификацию, выбил с турнира 8-ю ракетку мира

Немец Даниэль Альтмайер обыграл итальянца Маттео Берреттини в матче третьего круга Roland Garros.

Альтмайер, занимающий 186-е место в рейтинге ATP и пробившийся на турнир через квалификацию, победил и 8-ю ракетку мира. В четвертом круге немец встретится с победителем пары Роберто Баутиста-Агут — Пабло Карреньо-Буста.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Даниэль Альтмайер (Германия, Q) — Маттео Берреттини (Италия, 7) — 6:2, 7:6 (7:5), 6:4