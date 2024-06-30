Алькарас: «Хочу вписать свое имя в список победителей «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один год»

Испанский теннисист Карлос Алькарас оценил свои шансы выиграть Уимблдон и «Ролан Гаррос» в один и тот же год.

Алькарас в 2024 году стал победителем Открытого чемпионата Франции, обыграв в финале немца Александра Зверева. Он также является действующим чемпионом Уимблдонского турнира.

«Выигрывать турниры «Большого шлема» сложно. Очевидно, что это переход с грунта на траву, совершенно другие покрытия. Я постараюсь. Я хочу вписать свое имя в список победителей «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один и тот же год. Я знаю, это будет очень трудно и большой вызов, но я готов», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Ранее бывшая первая ракетка мира Матс Виландер заявил, что считает Алькараса основным фаворитом Уимблдона-2024.

Матчи основной сетки Уимблдона пройдут с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия). Испанский теннисист в первом круге сыграет против эстонца Марка Лаяла.