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8 сентября 2025, 00:50

Алькарас заработал за победу на US Open 5 миллионов долларов

Сергей Разин
корреспондент
Карлос Алькарас.
Фото AFP

Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл финальный матч US Open-2025 против лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера (6:2, 3:6, 6:1, 6:4).

Благодаря победе на турнире 22-летний испанец заработал 5 миллионов долларов. Общие призовые за его карьеру составляют около 53 миллиона долларов.

Для Алькараса это шестая победа на «Больших шлемах» в карьере. Ранее он выигрывал Открытый чемпионат США-2022 и по два раза становился чемпионом Уимблдона (2023 и 2024) и «Ролан Гаррос» (2024 и 2025). Всего на его счету теперь 23 титула на уровне ATP в одиночном разряде.

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US Open
Карлос Алькарас
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