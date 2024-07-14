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Сегодня, 17:25

Алькарас взял второй сет, удвоив преимущество в финале Уимблдона-2024 с Джоковичем

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Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл второй сет в финале Уимблдона-2024 против серба Новака Джоковича — 6:2.

Сет продлился 34 минуты. Алькарас ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух возможных. У Джоковича два эйса, две двойные и ни одного заработанного брейка.

Первый сет также завершился победой Алькараса со счетом 6:2.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию финала Уимблдона-2024 Алькарас — Джокович.

Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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