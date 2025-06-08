Алькарас выиграл пять из пять финалов на турнирах «Большого шлема»

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил итальянца Янника Синнера в финале «Ролан Гаррос» 2025 года.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) в пользу второй ракетки мира.

22-летний испанец пять раз выходил в финалы турниров «Большого шлема» и выиграл все из них. В решающем матче US Open-2022 он победил норвежца Каспера Рууда, в финале Уимблдона в 2023 и 2024 годах обыграл серба Новака Джоковича, а на «Ролан Гаррос»-2024 — немца Александра Зверева.

У 23-летнего Синнера три победы в четырех финальных матчах на «Больших шлемах». В сезоне-2024 итальянец победил россиянина Даниила Медведева на Открытом чемпионате Австралии и американца Тейлора Фритца на US Open, а в этом году — Зверева на Australian Open.