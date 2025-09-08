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8 сентября 2025, 00:55

Алькарас возглавит рейтинг АТР после победы на US Open-2025

Алина Савинова
Карлос Алькарас.
Фото AFP

Испанский теннисист Карлос Алькарас станет первой ракеткой мира благодаря победе на US Open-2025.

В финале Открытого чемпионата США 22-летний спортсмен победил итальянца Янника Синнера (6:2, 3:6, 6:1, 6:4), который возглавляет мировой рейтинг с 10 июня 2024 года.

Алькарас уже занимал первую строчку рейтинга АТР, которую покинул в сентябре 2023-го. Впервые он возглавил мировой рейтинг после победы на Открытом чемпионате США-2022. Тогда испанец в возрасте 19 лет стал самым молодым теннисистом, которому покорилось это достижение.

На счету Алькараса теперь 23 титула на уровне ATP в одиночном разряде, в том числе шесть побед на турнирах «Большого шлема».

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Теннис
US Open
Карлос Алькарас
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