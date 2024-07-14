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Алькарас выиграл Уимблдон во второй раз подряд после победы над Джоковичем

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Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале Уимблдона-2024 — 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

Встреча продолжилась 2 часа 30 минут. Алькарас пять раз подал навылет, совершил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Джоковича восемь эйсов, четыре двойные и один реализованный брейк из трех.

Алькарас стал чемпионом Уимблдона во второй раз подряд. В прошлогоднем финале испанец обыграл серба в пяти сетах.

В общей сложности на счету 21-летнего теннисиста уже четыре победы на турнирах «Большого шлема». Ранее он первенствовал на «Ролан Гаррос» (2024) и US Open (2022).

Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Новак Джокович (Сербия, 2) — 6:2, 6:2, 7:6 (7:4)

Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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