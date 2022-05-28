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Сегодня, 00:20

Алькарас сыграет с Хачановым в четвертом круге «Ролан Гаррос»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу в третьем круге турнира «Ролан Гаррос». В трех сетах он переиграл американца Себастьяна Корду — 6:4, 6:4, 6:2.

Следующим соперником Алькаркаса будет россиянин Карен Хачанов.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Карлос Алькарас (Испания, 6) — Себастьян Корда (США, 27) — 6:4, 6:4, 6:2

Карен Хачанов. Хачанов обыграл Норри и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Теннис
Roland Garros
Карен Хачанов
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