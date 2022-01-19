Алькарас сыграет с Берреттини в третьем круге Australian Open
Испанец Карлос Алькарас вышел в третий круг Australian Open.
Во втором круге Алькарас победил серба Душана Лайовича — 6:2, 6:1, 7:5. Соперником Алькараса в третьем круге станет итальянец Маттео Берреттини, который обыграл американца Стефана Козлова — 6:1, 4:6, 6:4, 6:1
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Карлос Алькарас (Испания, 31) — Душан Лайович (Сербия) — 6:2, 6:1, 7:5
Маттео Берреттини (Италия, 7) — Стефан Козлов (США, WC) — 6:1, 4:6, 6:4, 6:1
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