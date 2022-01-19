Алькарас сыграет с Берреттини в третьем круге Australian Open

Испанец Карлос Алькарас вышел в третий круг Australian Open.

Во втором круге Алькарас победил серба Душана Лайовича — 6:2, 6:1, 7:5. Соперником Алькараса в третьем круге станет итальянец Маттео Берреттини, который обыграл американца Стефана Козлова — 6:1, 4:6, 6:4, 6:1

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 31) — Душан Лайович (Сербия) — 6:2, 6:1, 7:5

Маттео Берреттини (Италия, 7) — Стефан Козлов (США, WC) — 6:1, 4:6, 6:4, 6:1