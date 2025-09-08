Алькарас стал шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема»

Испанский теннисист Карлос Алькарас победил итальянца Янника Синнера в финале US Open-2025. Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 в пользу 22-летнего спортсмена.

Алькарас завоевал 23-й титул на уровне ATP в одиночном разряде. В частности на его счету 8 побед на «мастерсах» и 6 — на турнирах «Большого шлема». Испанец стал двукратным чемпионом Открытого чемпионата США — он также выигрывал US Open в 2022 году. Кроме этого, спортсмен дважды побеждал на Уимблдоне (2023, 2024) и на «Ролан Гаррос» в 2024-м и 2025-м.

Алькарас также является серебряным призером Олимпийских игр в Париже в одиночном разряде.