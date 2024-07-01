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Сегодня, 18:01

Алькарас с победы начал защиту титула на Уимблдоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл эстонца Марка Лаяла в первом круге Уимблдона — 7:6 (7:3), 7:5, 6:2.

Игра продолжалась 2 часа 24 минуты.

Алькарас является действующим победителем Уимблдона. В 2023 году он обыграл в финале Новака Джоковича.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карлос Алькарас (Испания) — Марк Лаял (Эстония) — 7:6 (7:3), 7:5, 6:2

Маттео Берреттини (Италия) — Мартон Фучович (Венгрия) — 7:6 (7:3), 6:2, 3:6, 6:1

Теннис
Футбол
Уимблдон
Карлос Алькарас
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