Алькарас — о Медведеве: «Он как стена. Каждый мяч отскакивает обратно»

Испанский теннисист Карлос Алькарас считает, что ему будет сложно противостоять россиянину Даниилу Медведеву в полуфинале Уимблдона.

«Самое сложное в игре с Даниилом или, по-другому, его особенность — это то, что он может дотянуться до любого мяча. Он как стена. Каждый мяч отскакивает обратно. Я чувствую, что могу нанести невероятный удар, но мяч все равно вернется на мою половину корта», — заявил Алькарас.

В четвертьфинале Уимблдона Медведев в пяти сетах обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера (6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3). Алькарас победил американца Томми Пола со счетом 5:7, 6:4, 6:2, 6:2.

Полуфинальный матч между российским и испанским теннисистами состоится в пятницу, 12 июля.