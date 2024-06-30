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Алькарас: «Не буду врать, я смотрел свои матчи с прошлогоднего Уимблдона»

Алина Савинова
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Третья ракетка мира Карлос Алькарас признался, что пересматривал игры известных теннисистов, а также матчи со своим участием в преддверии Уимблдона-2024.

«Я все еще смотрю видео с игрой Роджера Федерера, Энди Маррея, Рафы Надаля и Новака Джоковича. Не буду врать, я смотрел свои матчи с прошлогоднего Уимблдона, чтобы увидеть, что и как я сделал. Движение по корту, удары, хочу играть так же, как в прошлом году. Но у других игроков я ничего не пытаюсь перенять», — приводит слова Алькараса пресс-служба Уимблдона.

Ранее Алькарас заявил о намерении выиграть «Ролан Гаррос» и Уимблдон в один и тот же год.

В финале Уимблдона-2023 испанец в пяти сетах победил сербского теннисиста Новака Джоковича (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4). В первом круге турнира этого года он сыграет против эстонца Марка Лаяла.

Матчи основной сетки Уимблдона-2024 пройдут с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия). Российские теннисисты допущены к турниру в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий, одно из которых — подписание декларации о нейтралитете.

Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
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