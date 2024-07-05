Алькарас прокомментировал волевую победу над Тиафо в третьем круге Уимблдона-2024

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал волевую победу над американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Уимблдона-2024.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.

«Играть против Фрэнсиса — серьезное испытание. Он очень талантлив, заслуживает быть в топе и биться за большие достижения. Мне было очень тяжело адаптировать свою игру и найти решения, чтобы поставить его в затруднительное положение. Рад, что в концовке матча у меня это получилось», — сказал Алькарас в интервью на корте.

В четвертом круге испанец сыграет с победителем пары Брэндон Накашима (США) — Уго Умбер (Франция, 16).