Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 10:46

Алькарас — о повторении жеста Беллингема: «Большая победа заслуживает большого празднования»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас объяснил, почему решил повторить празднование полузащитника «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема после выхода в четвертый круг Уимблдона.

«Я испытываю к нему огромное уважение. Мы в Лондоне. Он является англичанином. В этом причина. Я написал ему, что большая победа заслуживает большого празднования», — приводит Independent слова Алькараса.

В третьем круге Алькарас обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. Его следующим соперником станет либо американец Брэндон Накашима, либо француз Уго Умбер.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля в Великобритании.

Источник: https://www.independent.co.uk/sport/tennis/carlos-alcaraz-spain-wimbledon-germany-frances-tiafoe-b2574999.html
Теннис
Футбол
Уимблдон
Карлос Алькарас
3
0
Читайте также
Пепе рыдал в объятиях Роналду после вылета в 1/4 финала Евро
Okko приобрел права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций
Ставки по ипотеке выросли до 23%
Пять незабитых пенальти и сенсационный соперник Аргентины по полуфиналу Кубка Америки
В Вилючинске обрушился фасад здания «Почты России»
В Херсонской области рассказали о лесных пожарах из-за атак ВСУ
Популярное видео
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Синнер стал единоличным лидером АТР-тура по победам в этом сезоне
Синнер в трех сетах обыграл Кецмановича и вышел в четвертый круг Уимблдона
Медведев высказал претензии судье на Уимблдоне по поводу отображения результатов парных игр на табло
Матч Медведева в третьем круге Уимблдона-2024 будет доигран 6 июля
Алькарас пробился в четвертый круг Уимблдона
Стал известен соперник Медведева в третьем круге Уимблдона
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Роман Сафиуллин — Артур Филс: смотреть трансляцию матча Уимблдона
Тарпищев назвал причину поражения Касаткиной в третьем круге Уимблдона
Синнер стал единоличным лидером АТР-тура по победам в этом сезоне
Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 6 июля: Калинская против Самсоновой, матчи Свентек, Рыбакиной и других
Матчи Медведева, Сафиуллина и Джоковича. Онлайн-трансляция Уимблдона
Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 6 июля: Медведев — Штруфф, матчи Сафиуллина и Джоковича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 6 июля: Калинская против Самсоновой, матчи Свентек, Рыбакиной и других

Тарпищев назвал причину поражения Касаткиной в третьем круге Уимблдона

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости