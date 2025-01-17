Алькарас пообещал сделать татуировку кенгуру в случае победы на Australian Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас хочет набить татуировку в виде кенгуру, если выиграет Открытый чемпионат Австралии-2025.

В пятницу, 17 января, 21-летний спортсмен вышел в четвертый круг турнира «Большого шлема» в Мельбурне. В матче третьего раунда он победил португальца Нуну Боржеша со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.

«Это будет кенгуру, точно. План уже есть, остается только выиграть турнир», — заявил Алькарас после матча.

У испанца уже есть несколько татуировок в честь его триумфов в турнирах «Большого шлема». Он набил дату победы на US Open, Эйфелеву башню в память об успехе на «Ролан Гаррос» и клубнику после первого титула Уимблдона.