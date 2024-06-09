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Сегодня, 17:51

Алькарас получил от Месси памятный подарок перед финалом «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports
Алькарас (справа).
Фото Соцсети
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Перед началом финального матча «Ролан Гаррос» между Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым испанец получил подарок от нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщает Centre Goals.

По данным источника, футболист отправил 21-летнему теннисисту подписанную футболку, на которой написал: «Алькарасу с любовью».

Алькарас (справа).
Фото Соцсети

Первый сет выиграл выиграл Алькарас со счетом 6:3, второй сет за Зверевым — 6:2.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Зверев — Алькарас.

Лионель Месси
Карлос Алькарас
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