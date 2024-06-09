Алькарас получил от Месси памятный подарок перед финалом «Ролан Гаррос»
Перед началом финального матча «Ролан Гаррос» между Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым испанец получил подарок от нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщает Centre Goals.
По данным источника, футболист отправил 21-летнему теннисисту подписанную футболку, на которой написал: «Алькарасу с любовью».
Алькарас (справа).
Фото Соцсети
Первый сет выиграл выиграл Алькарас со счетом 6:3, второй сет за Зверевым — 6:2.
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