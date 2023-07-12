Алькарас обыграл Руне и встретится с Медведевым в полуфинале Уимблдона
Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу над датчанином Хольгером Руне в четвертьфинале Уимблдона — 7:6 (7:3), 6:4, 6:4.
Игра продолжалась 2 часа 23 минуты.
В полуфинале Уимблдона испанец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Хольгер Руне (Дания, 6) - 7:6 (7:3), 6:4, 6:4.
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