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Сегодня, 20:18

Алькарас обыграл Музетти и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Мария Гусева
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Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл итальянца Лоренцо Музетти в матче четвертого круга «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. Алькарас сделал 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Музетти 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале турнира Алькарас сыграет с победителем матча Себастьян Офнер (Австрия) — Стефанос Циципас (Греция).

Теннис
Roland Garros
Карлос Алькарас
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