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Сегодня, 20:48

Алькарас обыграл Коболли и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Мария Гусева
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Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл итальянца Флавио Коболли в первом круге «Ролан Гаррос» — 6:0, 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 59 минут. На счету Алькараса 3 эйса, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18. Коболли сделал 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Во втором круге соперником Алькараса станет японец Таро Даниэль.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Флавио Коболли (Италия, Q) — 6:0, 6:2, 7:5

Следующий соперник Таро Даниэль (Япония)

Теннис
Roland Garros
Карлос Алькарас
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