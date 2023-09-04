Алькарас обыграл Арнальди и вышел в четвертьфинал US Open
Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл итальянца Маттео Арнальди в четвертом круге US Open — 6:3, 6:3, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 59 минут.
В четвертьфинале Алькарас сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия, 12) — Янник Синнер (Италия, 6).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:3, 6:3, 6:4
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