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Сегодня, 22:39

Алькарас обыграл Арнальди и вышел в четвертьфинал US Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Карлос Алькарас.
Фото USA Today Sports

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл итальянца Маттео Арнальди в четвертом круге US Open — 6:3, 6:3, 6:4.

Игра продолжалась 1 час 59 минут.

В четвертьфинале Алькарас сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия, 12) — Янник Синнер (Италия, 6).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Маттео Арнальди (Италия) — 6:3, 6:3, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/1/5/
Теннис
US Open
Карлос Алькарас
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