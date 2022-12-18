Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Р§Рњ 2022
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 18:30

Алькарас объяснил, почему пропустит официальные турниры перед Australian Open

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Первая ракетка мира Карлос Алькарас объяснил, почему не планирует играть официальные матчи перед Australian Open.

«Я решил пожертвовать турнирами начала года, чтобы сконцентрироваться на крупном. Вот почему сыграю только в Коойонге. Задача в том, чтобы прибавить и быть готовым», — приводит слова Алькараса журналист Хосе Моргадо в своем Twitter-аккаунте.

19-летний теннисист заявлен на выставочный турнир в Коойонге, который пройдет 10-12 января. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 16 по 29 января.

Источник: Журналист Хосе Моргадо
Теннис
Australian Open
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Безногий американец дебютировал в ММА и победил. Соперник оказался его фанатом
Месси мог перейти в «Зенит»? Клуб хотел обменять его на Аршавина
Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
Кадыров на китайском языке призвал объединиться против НАТО
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Норри поддержал российских теннисистов: «Для меня главное, чтобы играли лучшие теннисисты в мире»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости