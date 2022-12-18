Алькарас объяснил, почему пропустит официальные турниры перед Australian Open

Первая ракетка мира Карлос Алькарас объяснил, почему не планирует играть официальные матчи перед Australian Open.

«Я решил пожертвовать турнирами начала года, чтобы сконцентрироваться на крупном. Вот почему сыграю только в Коойонге. Задача в том, чтобы прибавить и быть готовым», — приводит слова Алькараса журналист Хосе Моргадо в своем Twitter-аккаунте.

19-летний теннисист заявлен на выставочный турнир в Коойонге, который пройдет 10-12 января. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 16 по 29 января.