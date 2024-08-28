Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:37

Алькарас объяснил, почему проиграл один сет на старте US Open-2024

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою победу над австралийцем Ли Ту в первом круге Открытого чемпионата США-2024.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:3, 6:1.

«Я совершил много ошибок, в которых не было необходимости. От двух невынужденных ошибок в первом сете до 18 во втором. В конце концов, именно поэтому я отдал второй сет. Однако, если оценивать общую картину, я доволен своим уровнем. Тем, как я наносил удары, передвигался с хорошими ощущениями. За исключением некоторых мелочей», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Следующим соперником Алькараса на US Open станет голландец Ботик ван де Зандсхулп.

Теннис
US Open
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Станкович подвел итоги матча Кубка России против махачкалинского «Динамо»
88 россиян выступят на Паралимпийских играх в Париже
Экс-разведчик США заявил о большой цене для ВСУ за атаку на Курскую область
Новый допинг-скандал в фигурном катании. Фигуристка Юлии Липницкой отстранена на пять лет, причем тут "Ангелы Плющенко"
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
В Кремле сообщили о создании маршрутов транзита газа в Европу в обход Украины
Популярное видео
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
Циципас — о вылете с US Open: «Я ничто по сравнению с тем игроком, которым был раньше»
Эванс — о победе над Хачановым в пятичасовом матче: «Завтра тренироваться не буду»
Свентек: «Рахимова провоцировала меня на совершение ошибок»
US Open 2024 — расписание и результаты 28 августа (женщины): матчи Эрики Андреевой, Касаткиной и Соболенко
US Open 2024 — расписание и результаты 28 августа (мужчины): матчи Рублева, Сафиуллина и Джоковича
Медведев – о допинге Синнера: «Должно быть одинаковое отношение к каждому»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эванс — о победе над Хачановым в пятичасовом матче: «Завтра тренироваться не буду»

Циципас — о вылете с US Open: «Я ничто по сравнению с тем игроком, которым был раньше»
Новости
RSS RSS
Все новости