Алькарас объяснил, почему проиграл один сет на старте US Open-2024

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою победу над австралийцем Ли Ту в первом круге Открытого чемпионата США-2024.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:3, 6:1.

«Я совершил много ошибок, в которых не было необходимости. От двух невынужденных ошибок в первом сете до 18 во втором. В конце концов, именно поэтому я отдал второй сет. Однако, если оценивать общую картину, я доволен своим уровнем. Тем, как я наносил удары, передвигался с хорошими ощущениями. За исключением некоторых мелочей», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Следующим соперником Алькараса на US Open станет голландец Ботик ван де Зандсхулп.