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Сегодня, 21:32

Алькарас не беспокоится о том, что потеряет статус первой ракетки мира

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о том, что потеряет статус первой ракетки мира после Открытого чемпионата Австралии.

«Я смотрю на то, что делают Джокович и Циципас, но меня это не беспокоит. Чтобы отобрать у меня первое место в рейтинге, любой из них должен стать чемпионом, и если это произойдет, то только потому, что тот, кто этого добьется, заслужит быть первой ракеткой мира больше, чем я.

Я смотрю Открытый чемпионат Австралии, находясь дома, и это тяжело, потому что думаю, что я тот, кто мог бы быть там. Но я оптимист и считаю, что этот перерыв пойдет мне на пользу. Я смогу осознать некоторые вещи, которые я мог бы улучшить на корте и за его пределами», — сказал Алькарас.

Алькарас провел 20 недель в статусе первой ракетки мира. Он является самым молодым лидером рейтинга ATP в истории среди мужчин.

 

Источник: https://tennishead.net/carlos-alcaraz-not-going-to-worry-after-losing-number-one-status/
Теннис
Карлос Алькарас
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