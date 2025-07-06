Теннис
6 июля 2025, 23:31

Алькарас назвал Рублева одним из самых сильных игроков в АТР-туре

Алина Савинова
Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением об игре россиянина Андрея Рублева после победы над ним в четвертом круге Уимблдона.

Игра между спортсменами прошла в воскресенье и завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу второй ракетки мира.

«Андрей — один из самых сильных, если не самый сильный игрок в нашем туре. Очень сложно справиться с его агрессией, ударами и форхендами. Когда ты сталкиваешься с ним, то чувствуешь, как он доводит тебя до предела с каждым ударом из стороны в сторону. Очень доволен своим движением сегодня. Думаю, что я играл разумно. Очень горжусь этим», — сказал испанец в интервью на корте.

В 1/4 финала Уимблдона Алькарас встретится с британцем Кэмероном Норри. Теннисисты шесть раз играли друг с другом в туре — в четырех из этих матчей победу одержал испанец.

  • Zohr Vad

    Андрей действительно очень сильный спортсмен. И удары будь-здоров.

    07.07.2025

