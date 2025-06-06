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Алькарас вышел в финал «Ролан Гаррос», Музетти снялся в четвертом сете

Руслан Минаев
Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press

Испанец Карлос Алькарас вышел в финал «Ролан Гаррос».

В полуфинале вторая ракетка мира победил итальянца Лоренцо Музетти со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0. В четвертом сете Музетти снялся, перед началом партии он вызывал физиотерапевта из-за дискомфорта в области бедра.

Алькарас является победителем «мейджора» в Париже в 2024 году. В матче за титул он победил немца Александра Зверева (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2)..

Алькарас в финале Открытого чемпионата Франции-2025 сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Янник Синнер (Италия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Лоренцо Музетти (Италия, 8) — 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 отказ 2-го игрока

Источник: Сетка Ролан Гаррос
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Теннис
Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
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