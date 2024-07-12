Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:25

Алькарас — о выходе во второй подряд финал Уимблдона: «Чувствую, что я уже не новичок»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в финал Уимблдона второй год подряд.

В полуфинале турнира 12 июля 21-летний спортсмен в четырех сетах обыграл россиянина Даниила Медведева — 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4.

«Чувствую, что я уже не новичок. Я знаю, что буду испытывать перед финалом. Я уже был в таком положении в прошлом году. Сегодня я очень нервничал. Даниил доминировал в матче, показывая отличный теннис. Для меня это было сложно», — заявил Алькарас в интервью на корте.

В финале Уимблдона-2024 Алькарас встретится либо с итальянцем Лоренцо Музетти, либо с сербом Новаком Джоковичем, которого он победил в решающем матче травяного турнира «Большого шлема» в прошлом году.

Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Звезды Олимпиады: фавориты и самые титулованные спортсмены на Играх в Париже
День московского транспорта отметят в столице 13 июля
Врачи осмотрели семерых из 16 незаконно удерживавшихся в Уфе детей
Соболев ужасен, основа Станковича без ударов и атак, Личка может бросить вызов «Зениту». Что произошло в матче «Динамо» - «Спартак»
В Подмосковье разбился самолет Superjet 100. Что известно к этому часу
Англия – Испания: путь на Евро-2024, прогноз на финал и история встреч
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Медведев третий раз за карьеру проиграл на ТБШ сопернику из топ-10, взяв первый сет
Медведев — Алькарас: испанец выиграл третий сет и вышел вперед в полуфинале Уимблдона
Медведев получил предупреждение в матче с Алькарасом после слов в адрес арбитра
Медведев может выиграть у Алькараса за счет агрессии. Что ждать от полуфинала Уимблдона
Джокович отказался продолжать интервью на Уимблдоне из-за провокационных вопросов
Макинрой сравнил вторую ракетку мира Джоковича с Дартом Вейдером
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Алькарас — второй самый молодой игрок, вышедший в финал Уимблдона и «Ролан Гаррос» в одном сезоне
Медведев третий раз за карьеру проиграл на ТБШ сопернику из топ-10, взяв первый сет
Медведев был хорош в полуфинале Уимблдона. Но для победы этого не хватило
Медведев проиграл Алькарасу, Джокович в битве за финал: онлайн-трансляция Уимблдона
Медведев в четырех сетах проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона-2024
Медведев — Алькарас: испанец выиграл третий сет и вышел вперед в полуфинале Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев третий раз за карьеру проиграл на ТБШ сопернику из топ-10, взяв первый сет

Алькарас — второй самый молодой игрок, вышедший в финал Уимблдона и «Ролан Гаррос» в одном сезоне

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости