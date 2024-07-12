Алькарас — о выходе во второй подряд финал Уимблдона: «Чувствую, что я уже не новичок»

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в финал Уимблдона второй год подряд.

В полуфинале турнира 12 июля 21-летний спортсмен в четырех сетах обыграл россиянина Даниила Медведева — 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4.

«Чувствую, что я уже не новичок. Я знаю, что буду испытывать перед финалом. Я уже был в таком положении в прошлом году. Сегодня я очень нервничал. Даниил доминировал в матче, показывая отличный теннис. Для меня это было сложно», — заявил Алькарас в интервью на корте.

В финале Уимблдона-2024 Алькарас встретится либо с итальянцем Лоренцо Музетти, либо с сербом Новаком Джоковичем, которого он победил в решающем матче травяного турнира «Большого шлема» в прошлом году.