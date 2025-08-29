Алькарас вышел в четвертый круг US Open
Испанец Карлос Алькарас пробился в четвертый круг US Open.
В третьем круге вторая ракетка мира обыграл итальянца Лучано Дардери (34-я ракетка) со счетом 6:2, 6:4, 6:0. Матч длился 1 час 40 минут.
В четвертом круге Алькарас сыграет с победителем матча Артур Риндеркнеш (Франция) — Бенжамен Бонзи (Франция).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Карлос Алькарас (Испания, 2) — Лучано Дардери (Италия, 32) — 6:2, 6:4, 6:0
Иржи Легечка (Чехия, 20) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — 6:4, 6:4, 6:4
Источник: Сетка US Open
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