Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Алькарас вышел в четвертый круг US Open

Руслан Минаев
Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанец Карлос Алькарас пробился в четвертый круг US Open.

В третьем круге вторая ракетка мира обыграл итальянца Лучано Дардери (34-я ракетка) со счетом 6:2, 6:4, 6:0. Матч длился 1 час 40 минут.

В четвертом круге Алькарас сыграет с победителем матча Артур Риндеркнеш (Франция) — Бенжамен Бонзи (Франция).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Лучано Дардери (Италия, 32) — 6:2, 6:4, 6:0

Иржи Легечка (Чехия, 20) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — 6:4, 6:4, 6:4

Источник: Сетка US Open
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
US Open
Карлос Алькарас
Читайте также
«Я не злюсь ни на кого». Сердар Азмун вернулся в сборную Ирана и может сыграть против России
Нового контракта Барко со «Спартаком» нет до сих пор, но красно-белые не смогут без аргентинца. Что вообще происходит
Турлов — очевидный фаворит, Розенштейн сделал красивый жест в сторону Илюмжинова
Популярное видео
Нейробиолог — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Нейробиолог — в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
Хейс не потянул КХЛ. АКМ может сняться с ВХЛ и МХЛ
«Барыс» разгромил «Локомотив»
«Барыс» разгромил «Локомотив»
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
Что происходит с «Северсталью»? Россияне на предсезонке НХЛ
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Трактор» пострадал от арбитров. Разин сорвался на Ткачева
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Медведев сыграет против француза Ройе во втором круге турнира в Ханчжоу
Янчук заявил, что Медведеву уже нужно думать о подготовке к следующему сезону
Время первых сеяных: Андреева и Медведев постараются оправдать статус фаворитов
Медведев сохранил шестую строчку в мировом рейтинге
Хачанов: «Пока Джокович играет — всегда будет среди фаворитов»
Хачанов — о результатах Зверева: «Саша заслуженно был в пятерке лучших игроков мира долгие годы»
Материалы сюжета: US Open 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка турнира «Большого шлема»
Трамп в письме Лукашенко отметил победу Соболенко на US Open
Тони Надаль — о финале US Open: «Даже если бы Синнер показал свой максимум, сомневаюсь, что он бы смог соперничать с Алькарасом»
Соболенко отметила победу на US Open: облилась шампанским, сходила в клуб и перепутала Алькараса и Синнера на ток-шоу
Виландер — об Алькарасе: «Он все еще такой молодой — вот что действительно пугает»
Янчук считает, что сейчас российские теннисисты не готовы выигрывать турниры «Большого шлема»
Алькарас стал вторым игроком, победившим первую ракетку мира в нескольких финалах «Большого шлема» за сезон
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Виктория Азаренко — Джессика Пегула: трансляция матча US Open онлайн

Вондроушова выбила Паолини в третьем круге US Open
Новости
RSS RSS
Все новости