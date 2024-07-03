Алис во втором круге Уимблдона может сыграть с Карацевым или Хачановым
Француз Кантен Алис обыграл американца Кристофера Юбенкса в первом круге Уимблдона — 6:4, 6:4, 6:2.
Во втором круге Алис сыграет с победителем пары Аслан Карацев (Россия) — Карен Хачанов (Россия, 21).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Кантен Алис (Франция, Q) — Кристофер Юбенкс (США) — 6:4, 6:4, 6:2
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