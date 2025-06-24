Россиянка Чараева прошла во второй круг квалификации на Уимблдон
Российская теннисистка Алина Чараева обыграла немку Мону Бартель в первом круге квалификации на Уимблдон — 7:6 (7:3), 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 27 минут.
На счету 23-летней Чараевой 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5. Бартель сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 14.
Во втором круге Чараева сыграет с победительницей матча Александра Олейникова (Украина) — Диан Парри (Франция).
