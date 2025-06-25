Теннис
25 июня, 15:34

Россиянка Чараева проиграла в полуфинале квалификации Уимблдона

Сергей Ярошенко

Российская теннисистка Алина Чараева проиграла француженке Диан Парри в полуфинале квалификации на Уимблдон — 6:7 (3:7), 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

На счету 23-летней Чараевой 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта. Парри сделала 8 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 7.

В финале квалификации 22-летняя француженка сыграет с австралийкой Эмерсон Джонс.

