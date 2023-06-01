Селиваненко: «В отдельно взятом матче Андреева способна обыгрывать многих»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался об удачном выступлении Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

Во втором круге турнира россиянка победила француженку Диан Парри со счетом 6:2, 6:1.

«Всем, кто следит за Миррой, было в принципе понятно, что в отдельно взятом матче она готова обыгрывать очень многих. То, что она на таком уровне сыграла уже много матчей подряд не было совсем уж ожидаемо, но и нельзя назвать это невозможным. Возможная встреча с Гауфф в третьем круге? Кори имеет опыт больших матчей и больших побед, но Мирра, поймав здесь свою волну, вполне в состоянии дать ей бой. Вопрос тут скорее не в уровне, а в опыте и как физических, так и эмоциональных силах», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

Андреева сыграет в третьем круге турнира с американкой Кори Гауфф, которая является 6-й ракеткой мира.