Селиваненко: «Андреева и Шнайдер своей игрой в Мельбурне показали, что успех в Париже был не случаен»

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Дианы Шнайдер и Мирры Андреевов в полуфинале парного турнира Australian Open чешке Катержине Синяковой и американке Тэйлор Таунсенд (7:6 (7:4), 4:6, 3:6).

«Мирра и Диана своей игрой в Мельбурне показали, что успех в Париже был не случаен. Остановить их смогли только первые сеянные, так что, безусловно, Мирра и Диана, если они продолжат регулярно выступать вместе, способны претендовать на большие победы», — сказал Селиваненко «СЭ».

В финале Синякова и Таунсенд встретятся с победительницами матча Си Сувэй/Елена Остапенко (Тайвань/Латвия) — Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия).