Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:14

Селиваненко: «У Касаткиной в матче с Грачевой не заладилась игра»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянки Дарьи Касаткиной в первом круге Открытого чемпионата Австралии от соотечественницы Варвары Грачевой (1:6 1:6).

«Здесь сложно при таком счете что-то комментировать. У Даши игра не заладилась, Варвара при этом воспользовалась своим шансом и сыграла очень четко», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

Во втором круге 22-летняя Варвара Грачева сыграет против итальянки Лукреции Стефанини.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-selivanenko-u-kasatkinoj-v-matche-s-grachevoj-ne-zaladilas-igra/
Теннис
Australian Open
Дарья Касаткина
1
Читайте также
Костомаров остается в тяжелом состоянии. Он в медикаментозной коме
Посол заявил, что запрет флагов России и Белоруссии на Australian Open является политизацией спорта
Пушилин сообщил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
Путин назвал целью СВО закончить начатую на Украине с 2014 года войну
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Соль на донецком направлении
Yahoo News Japan: экономика России выстояла под давлением западных санкций
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Стал известен соперник Медведева в третьем круге Australian Open
Шаповалов обыграл Дэниэла и вышел в третий круг Australian Open
Веснина: «Надеюсь, Касаткина не получила травму, но Грачева показала невероятный теннис»
Медведев посмеялся над собой после победы. Зачем Даниил показал публике голое бедро?
Australian Open, женщины: все результаты россиянок в первом круге
Циципас отдал сопернику лишь пять геймов во втором круге Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев — о победе над Миллмэном: «Отличный матч. Физически нам обоим было тяжело»

Медведев объяснил свое странное празднование после победы во втором круге Australian Open: теннисист показал бедро
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости