Селиваненко: «У Касаткиной в матче с Грачевой не заладилась игра»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянки Дарьи Касаткиной в первом круге Открытого чемпионата Австралии от соотечественницы Варвары Грачевой (1:6 1:6).

«Здесь сложно при таком счете что-то комментировать. У Даши игра не заладилась, Варвара при этом воспользовалась своим шансом и сыграла очень четко», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

Во втором круге 22-летняя Варвара Грачева сыграет против итальянки Лукреции Стефанини.