Селиваненко — о победе Андреевой на «Ролан Гаррос»: «Сегодня она выиграла за счет большего опыта и класса»

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко поделился с «СЭ» мнением о победе Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос».

В финале «Ролан Гаррос» восьмая ракетка мира в двух сетах обыграла польку Майю Хвалиньскую — 6:3, 6:2.

«Мирра сегодня справилась с эмоциями и давлением. После качель в начале матча, она уже доминировала в концовке первого сета и дальше уверенно довела игру до победы и своего первого трофея Большого шлема. Отдавая должное фантастической игре Майи на протяжении всего турнира, Мирра сегодня выиграла за счет большего опыта и класса», — сказал Селиваненко «СЭ».

19-летняя Андреева впервые в карьере играла в финале турнира «Большого шлема» и стала первой россиянкой с 2014 года, которой удалось завоевать титул. Мирра выиграла шестой турнир в одиночном разряде в карьере и третий в сезоне-2026.

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