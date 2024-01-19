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Сегодня, 21:57

Селиваненко: «Тимофеева превзошла Хаддад Майю практически по всем компонентам игры»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением о победе россиянки Марии Тимофеевой над Беатрис Хаддад Майей (7:6 (9:7), 6:3) в третьем круге Australian Open-2024.

«Мария сыграла еще один отличный матч, обыграв стоящую намного выше себя в классификации соперницу и показав теннис очень высокого уровня. Сегодня Маша превзошла Беатрис практически по всем компонентам игры, сумев вырвать победу на тай-брейке первого сета и сделать ранний брейк во втором. Главное, что Мария сама убеждается на практике в своей возможности играть на победу с любыми соперниками», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

В четвертом круге Australian Open Тимофеева сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Источник: РБ Спорт
Теннис
Australian Open
Мария Тимофеева
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