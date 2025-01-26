Селиваненко отметил особенности Australian Open-2025: «Приход нового поколения и ренессанс опыта в лице Монфиса, Павлюченковой и Кис»

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от прошедшего турнира Australian Open-2025.

«Как всегда, великолепно организованный праздник тенниса. Если говорить о спортивной части, то я бы отметил две разнонаправленные тенденции: с одной стороны приход нового поколения игроков, уверенно заявивших о себе, а с другой — ренессанс опыта в лице, прежде всего, Гаэля Монфиса и Насти Павлюченковой. Ну и, конечно, Мэдисон Кис», — сказал Селиваненко «СЭ».

Матчи основных сеток Australian Open прошли с 12 по 26 января на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк».

Александр Абустин