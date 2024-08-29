Селиваненко: «Медведев выиграл у Лайовича в достаточно спокойном академическом стиле

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над Душаном Лайовичем в первом круге US Open — 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.

«Даниил выиграл первый матч в достаточно спокойном академическом стиле. Проигранный сет? Лайович — опытный игрок, поэтому не понимаю, почему надо обсуждать тему «почему Даниил проиграл один сет». Здесь не стоит ожидать заведомо легких соперников и проходных матчей», — цитирует «РБ Спорт» Селиваненко.

Во втором круге Медведев сыграет Фабианом Марожаном из Венгрии.