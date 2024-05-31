Селиваненко — о поражении Рублева в третьем круге «Ролан Гаррос»: «Игра изначально не пошла»

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Андрея Рублева от итальянца Маттео Арнальди (6:7 (6:8), 2:6, 4:6) в третьем круге круге «Ролан Гаррос».

«Эта встреча, тот самый случай, когда у Андрея изначально не пошла игра и он так и не смог вернуться в матч. А эмоции стали следствием», — сказал Селиваненко «СЭ».

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции-2024 Арнальди встретится с победителем матча Чжан Чжичжэнь(Китай) — Стефанос Циципас (Греция).

Софья Грецкая