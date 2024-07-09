Селиваненко — о выходе Медведева в полуфинал Уимблдона: «Даниил отдал все игре»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал выход Даниила Медведева в полуфинал Уимблдона-2024. В 1/4 финала россиянин одержал победу над итальянцем Янником Синнером (6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3).

«Такие матчи всегда являются украшением больших турниров. Даниил и Янник отдали игре все. Даниил отыграл практически все четыре часа на максимальной концентрации и в итоге оказался сильнее», — сказал Селиваненко «СЭ».

В полуфинале Уимблдонского турнира Медведев встретится с победителем пары Карлос Алькарас (Испания, 3) — Томми Пол (США, 12).

Софья Грецкая