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6 июля, 23:35

Джокович обыграл австралийца Попырина и вышел в четвертый круг Уимблдона-2024

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Новак Джокович.
Фото AFP

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Австралии Алексея Попырина в матче третьего круга Уимблдона-2024 — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Попырин 19 раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Джоковича 19 эйсов, три двойные и два реализованных брейка из восьми.

В четвертом круге Уимблдона Джокович сыграет с датчанином Хольгером Руне (15-я ракетка мира).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 2) — Алексей Попырин (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
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