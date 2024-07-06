Джокович обыграл австралийца Попырина и вышел в четвертый круг Уимблдона-2024
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Австралии Алексея Попырина в матче третьего круга Уимблдона-2024 — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).
Попырин 19 раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Джоковича 19 эйсов, три двойные и два реализованных брейка из восьми.
В четвертом круге Уимблдона Джокович сыграет с датчанином Хольгером Руне (15-я ракетка мира).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 2) — Алексей Попырин (Австралия) — 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)
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