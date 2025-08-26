Попырин сыграет с Синнером во втором круге US Open

Представитель Австралии Алексей Попырин обыграл Эмиля Руусувуори из Финляндии на старте Открытого чемпионата США — 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут.

Во втором круге турнира «Большого шлема» в США Попырин сыграет против первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Алексей Попырин (Австралия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)