Попырин сыграет с Синнером во втором круге US Open
Представитель Австралии Алексей Попырин обыграл Эмиля Руусувуори из Финляндии на старте Открытого чемпионата США — 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).
Встреча продолжалась 2 часа 14 минут.
Во втором круге турнира «Большого шлема» в США Попырин сыграет против первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Алексей Попырин (Австралия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)
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