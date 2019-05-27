Александрова заявила, что у нее не было плана на стартовую игру Roland Garros

Российская теннисистка Екатерина Александрова поделилась эмоциями после победы над румынкой Михаэлой Бузарнеску на старте Открытого чемпионата Франции.

– Плана на игру как такового не было, потому что последний грунтовый сезон не задался. Просто поставила себе цель получить удовольствие от игры. За результат я спокойна, – сказала Александрова в интервью "Евроспорту".

В прошлом сезоне тоже играла во втором круге турнира. Помню, что очень сильно нервничала. Вэтом году постараюсь избежать этой ошибки.

Следующей соперницей Александровой станет австралийка Саманта Стосур.