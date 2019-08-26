Александрова вышла во второй круг US Open

Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира «Большого шлема» US Open. В матче первого раунда она обыграла представительницу Австралии Саманту Стосур — 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.

В следующем круге Александрова сыграет с победительницей пары Александра Соснович (Белоруссия) — Дженнифер Брэди (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Саманта Стосур (Австралия, WC) — 6:1, 6:3