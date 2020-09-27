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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Александрова вышла во второй круг Roland Garros

13:47
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Россиянка Екатерина Александрова в двух сетах обыграла Мэддисон Инглис в первом круге Roland Garros — 6:3, 6:3. Матч длился час и 26 минут. Следующей соперницей Александровой будет Анна Блинкова (Россия) — Астра Шарма (Австралия).

Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия, 27) — Мэддисон Инглис (Австралия) — 6:3, 6:3

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