Александрова вышла во второй круг Roland Garros
13:47
Россиянка Екатерина Александрова в двух сетах обыграла Мэддисон Инглис в первом круге Roland Garros — 6:3, 6:3. Матч длился час и 26 минут. Следующей соперницей Александровой будет Анна Блинкова (Россия) — Астра Шарма (Австралия).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия, 27) — Мэддисон Инглис (Австралия) — 6:3, 6:3