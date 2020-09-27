Александрова вышла во второй круг Roland Garros

Россиянка Екатерина Александрова в двух сетах обыграла Мэддисон Инглис в первом круге Roland Garros — 6:3, 6:3. Матч длился час и 26 минут. Следующей соперницей Александровой будет Анна Блинкова (Россия) — Астра Шарма (Австралия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 27) — Мэддисон Инглис (Австралия) — 6:3, 6:3