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Сегодня, 08:49

Александрова уступила Соболенко в третьем круге US Open

Сергей Разин
корреспондент
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Екатерина Александрова.
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Екатерина Александрова в третьем круге US Open уступила белоруске Арине Соболенко со счетом 6:2, 1:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. На счету 29-летней россиянки 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. У 26-летней белоруски 5 эйсов, 4 ошибки на второй подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В 1/8 финала Соболенко встретится с бельгийкой Элисе Мертенс.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Екатерина Александрова (Россия, 29) — 2:6, 6:1, 6:2

US Open
Арина Соболенко
Екатерина Александрова
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